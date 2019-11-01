Стало известно, сколько людей погибло в России из-за превышения скорости
Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов уточнил количество людей, которые погибли из-за превышения скорости в этом году. Специалиста процитировало ИА НСН.
«За девять месяцев этого года было чуть больше 300 ДТП с погибшими из-за превышения скорости, 35 человек погибли», — пояснил Чернов.
Отмечается, что до конца года в стране будет проработан вопрос о введении штрафа за небольшое превышение скоростного режима (от 10 до 20 километров в час).