19 декабря 2022, 13:34
Стало известно, сколько калорий тратит человек при расчистке снега
Тренер Акбаров: при расчистке снега задействуется большое число мышц
Спортивный врач, тренер по физической подготовке Ринат Акбаров сообщил, что при расчистке снега человек, в среднем, тратит около 900 килокалорий. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».
«Если совершать один захват, подъем и выброс снега в десять секунд, то за час такой беспрерывной работы организм потратит около 3600 джоулей (или 900 килокалорий)», — сообщил медик.
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При этом он уточнил, что во время расчистки снега у человека задействуется большое число мышц. Движения при уборке можно сравнить с игрой в хоккей или с лыжными гонками на длинные дистанции.
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Во время уборки прокачиваются мышцы икр, стоп и бедер, добавил Акбаров.
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