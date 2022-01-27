Стало известно, сколько калорий можно сжечь во время поездки на работу на велосипеде в Москве

Представители компании-производителя спортивного оборудования Hasttings рассказали, что при поездке на велосипеде из спального района в центр Москвы в среднем сжигается около 750 килокалорий. Об этом написала «Газета.ru».

Для получения данных из каждого округа в пределах МКАД было взято усредненное расстояние от географических центров района до ближайших точек в центральном округе.

Время поездки из Северо-Западного округа до ЦАО составляет час девять минут, энергозатраты — примерно 690 килокалорий. Из Северного округа до центра можно добраться примерно за час четыре минуты, потратив при этом 640 килокалорий. Энергозатраты поездки из Северо-Восточного округа составят 700 килокалорий.

Житель Западного округа во время поездки до центра сожжет пример 750 килокалорий, Восточного — 460 килокалорий, Юго-Западного округа — 860 килокалорий, Южного округа — 820 килокалорий, Юго-Восточного округа — 650 килокалорий.

«Велотренировки могут служить профилактикой простатита для мужчин и венозного застоя у женщин, поскольку происходит улучшение кровообращения в органах малого таза. Полезны они и для нервной системы: снятия стресса, восстановления сна, улучшение настроения», — сообщила врач ЛФК и спортивной медицины, консультант компании Hasttings Татьяна Давыдова.