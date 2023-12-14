Общество 14 декабря 2023, 13:17 Стало известно, сколько инвестировали в основной капитал в России Путин: рост инвестиций в основной капитал в РФ составил 10% Freepik

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В настоящее время рост прямых инвестиций в основной капитал в России составил порядка 10%, что поможет стране гарантировать себе непрерывное и устойчивое развитие. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе заявил президент страны Владимир Путин.

«Рост инвестиций в основной капитал составляет 10%, нас это настраивает на позитивный лад», — сказал он.

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Путин отметил, что для страны такая ситуация гарантирует развитие в среднесрочной перспективе.

«Появятся рабочие места, расширится производство, деньги вкладываются», — добавил президент.

Ранее глава государства сообщил, что реальные зарплаты россиян до конца 2023 года в среднем увеличатся на 8% с учетом роста инфляционных процессов. Также он отмечал, что в стране безработица снизилась до исторического минимума — до 2,9%.

Кроме того, Путин сообщал о росте ВВП России до 3,5% к концу нынешнего года.