14 декабря 2023, 13:17
Стало известно, сколько инвестировали в основной капитал в России
Путин: рост инвестиций в основной капитал в РФ составил 10%
В настоящее время рост прямых инвестиций в основной капитал в России составил порядка 10%, что поможет стране гарантировать себе непрерывное и устойчивое развитие. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе заявил президент страны Владимир Путин.
«Рост инвестиций в основной капитал составляет 10%, нас это настраивает на позитивный лад», — сказал он.
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Путин отметил, что для страны такая ситуация гарантирует развитие в среднесрочной перспективе.
«Появятся рабочие места, расширится производство, деньги вкладываются», — добавил президент.
Ранее глава государства сообщил, что реальные зарплаты россиян до конца 2023 года в среднем увеличатся на 8% с учетом роста инфляционных процессов. Также он отмечал, что в стране безработица снизилась до исторического минимума — до 2,9%.
Кроме того, Путин сообщал о росте ВВП России до 3,5% к концу нынешнего года.
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Владимир Путин
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