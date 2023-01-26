Общество 26 января 2023, 17:36 Стало известно, сколько домов построят по программе реновации в Москве к 2025 году

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Масштабная программа реновации продолжается в Москве, к 2025 году построят около 400 новых домов. Об этом ИА НСН рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что около 250 тысяч человек смогут переехать в новые дома в течение следующих трех лет. В настоящее время власти ведут работу над строительством около семи миллионов квадратных метров жилья, 2,5 миллиона из них уже находятся на стадии строительства.

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«В этом году планируем построить 1,2 миллиона квадратных метров жилой площади, в 2024 году — 1,9 миллиона квадратных метров жилой площади. А начиная с 2025- года будем возводить более чем по два миллиона в год», — сказал Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что проекты предполагают квартальную застройку. Это позволяет реализовывать большие объемы.