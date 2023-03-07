07 марта 2023, 11:40
Стало известно, сколько домов построят на западе Москвы по программе реновации
На западе столицы по программе реновации возведут еще 19 жилых домов. Об этом ИА НСН рассказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что в проекте новостроек предусмотрено все необходимое. Первые этажи отдадут под коммерческие помещения, в которых смогут разместиться магазины, кафе, салоны, фитнес-центры. Также в холлах будет место под размещение колясок.
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Работа в рамках реновации идет на западе Москвы полным ходом. Уже ввели в эксплуатацию 28 новостроек. Всего планируется, что в новое жилье в ЗАО переедут жители еще 559 ветхих домов.
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Реновация в Московской области
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