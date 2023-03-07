Общество 07 марта 2023, 11:40 Стало известно, сколько домов построят на западе Москвы по программе реновации

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На западе столицы по программе реновации возведут еще 19 жилых домов. Об этом ИА НСН рассказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что в проекте новостроек предусмотрено все необходимое. Первые этажи отдадут под коммерческие помещения, в которых смогут разместиться магазины, кафе, салоны, фитнес-центры. Также в холлах будет место под размещение колясок.

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Работа в рамках реновации идет на западе Москвы полным ходом. Уже ввели в эксплуатацию 28 новостроек. Всего планируется, что в новое жилье в ЗАО переедут жители еще 559 ветхих домов.

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