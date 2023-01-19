Общество 19 января 2023, 16:19 Стало известно, сколько домов-памятников отреставрировали в Москве в 2022 году

Читать 360tv в

В прошлом году в Москве полностью отреставрировали 15 жилых домов, которые являются памятниками архитектуры. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на мэра столицы Сергей Собянина.

Он рассказал, что реставрация проводилась в рамках программы по капитальному ремонту домов. При этом платежи для жильцов памятников никак не отличались от платежей жителей обычных домов.

Реклама

«Ежегодно мы приводим в порядок дома, в которых проживают порядка 750 тыс. москвичей. Среди них есть дома-памятники, где требуется не только обычный капремонт, но и сложная и кропотливая реставрация. Жители этих домов не платят за нее, все дополнительные расходы берет на себя столичное правительство», — рассказал Сергей Собянин.

Реклама

Реставрация проходит за счет специальных городских субсидий. В 2022 году обновили памятники как снаружи, так и внутри. В частности, привели в порядок фасады, кровли, ограждения лестниц и инженерные системы. Также при реставрации памятников применяли BIM-моделирование и лазерное сканирование.