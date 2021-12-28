Стало известно, сколько денег россияне потратят на новогодний стол

Большая часть россиян (68%) готова потратить на праздничный новогодний стол больше трех тысяч рублей. Отмечать приход нового года застольем собирается абсолютное большинство граждан — 95%. Такими данными поделилась социальная сеть «Одноклассники» в специальном разделе «Подготовка к празднику», в котором авторы исследования подвели итоги года.

Традиционное застолье с большим количеством блюд планирует устраивать основная часть россиян — 84%. Только 16% сограждан захотели «отделаться» легким фуршетом — в основном это молодые люди до 34 лет. Респонденты в возрасте от 35 предпочитают классические богатые столы.

Если 68% граждан потратят на новогодний стол от трех до пяти тысяч рублей, то меньшая часть (22%) готова выложить меньше трех тысяч рублей. Дальше по уменьшению идут большие суммы: от пяти до семи тысяч на еду готовы потратить 20% граждан, от семи до десяти тысяч — 12%, а 3% и вовсе отдадут на праздник больше 10 тысяч рублей.

Подарки к Новому году занимают чуть меньшую долю в бюджетах празднующих. Больше трех тысяч рублей на них готовы потратить 46% участников исследования. Пить алкоголь в новогоднюю ночь будут не все — 16% респондентов заявило об отказе от него в праздничное время. А вот абсолютный фаворит среди горячительных напитков и их потребителей — игристое вино. Его на стол поставят 77% россиян.

Также «Одноклассники» выяснили, какие блюда больше всего любят пользователи сети. В «топ» вошли оливье, мандарины, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, холодец и крабовый салат.

А для того, чтобы трапезничать было еще интереснее, разработчики соцсети запустили бота «Киношеф», который поможет приготовить блюда из любимых кинокартин — британские яства из эпопеи о Шерлоке Холмсе или заливную рыбу из «Иронии судьбы».