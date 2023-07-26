Общество 26 июля 2023, 05:04 Стало известно, сколько денег на еду потребовалось бы Барби для жизни в России «Газета.ru»: завтрак Барби в России стоил бы 800 рублей Кинопоиск

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Если бы главная героиня фильма «Барби» оказалась в России, то тратила бы на продукты 1537 рублей. Об этом изданию «Газета.ru» рассказали аналитики.

В материале сказано, что кукольная Барби ростом в 29 сантиметров. Это составляет одну шестую от «киношной» Барби ростом 170 сантиметров. При соблюдении этих масштабов затраты на продукты будут меняться в зависимости от размера тела.

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В Барбиленде кукла завтракала вафлями со взбитыми сливками и запивала их молоком. Чтобы приготовить вафли, потребуется купить муку, яйца, молоко, сливочное масло, взбитые сливки и сахар. Такой завтрак обойдется в 128 рублей в маленьких масштабах мира Барби, а если перенестись в реальный мир — 800 рублей.

Также Барби с подругами пила чай с пирожными со взбитым кремом и карамельными сладостями. Для приготовления подобного лакомства блондинке понадобятся сливочный сыр, мука, сливочное мало и сахарная пудра. Исходя из этого, стоимость кукольной порции составит 123 рубля, а обычной — 737 рублей.

Ранее владелец Twitter Илон Маск опубликовал ироничный комментарий о вышедшей комедии «Барби». По его словам, если пить алкоголь после каждого упоминания о патриархате, то можно упасть в обморок задолго до конца фильма.