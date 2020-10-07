Стало известно, сколько бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Москве за сентябрь

По данным информагентства, контрольно-проверочные мероприятия департамент проводил при участии правоохранителей и ГКУ «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка». Отмечается, что они были нацелены на выявление и пресечение незаконной торговли спиртными напитками, в том числе контрафактным алкоголем.