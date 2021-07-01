Эксперт предположил, сколько будут стоить автомобили в России

С 1 июля в России подорожали не только отечественные, но и иностранные автомобили. Так, «АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд. Рост составил от 2 до 4,25%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на дилеров.

Иностранные марки также подняли в цене. Skoda, например, стала дороже на 2,4-4%, Volkswagen — на 2-3%, BMW — в среднем на 1,9%, а Ford и Hyundai подняли цены на 1,5% и 3-5% соответственно.

Как дальше будут развиваться события, пока не известно. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в интервью радио Sputnik высказал свое предположение на этот счет.

«Цены на металл выросли, и выросли сильно. Металл подорожал в два раза, и листовой прокат тоже серьезно подорожал — в 1,7 или 1,8 раза. Подорожало то, из чего штампуют автомобили, поэтому производители вынуждены поднимать цены, иначе они разорятся», — сказал он.

Субботин считает, что это лишь всего лишь начало. Если металл не упадет в цене, то стоимость машин только продолжит ползти вверх. Подорожание может дойти до15-20%.