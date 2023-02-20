Общество 20 февраля 2023, 17:56 Стало известно, сколько блинов можно съесть без вреда для фигуры Диетолог Ливанцова: без вреда для фигуры можно съесть всего 2-3 блина freepik

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Блины — довольно калорийное блюдо: как правило, в одном блине без начинки, не смазанном сливочным маслом, содержится около 100 килокалорий. Тем, кто следит за фигурой, можно съедать лишь по два-три блина за раз, причем не каждый день, а несколько раз в неделю, рассказала в первый день Масленицы врач-диетолог клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Елена Ливанцова.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко добавил, что блины вредят не только фигуре, но и здоровью. Сами по себе они не слишком жирные, но чаще всего их подают с добавками, изобилующими жиром, сахаром и солью. Это сметана, варенье, икра. Врач посоветовал следить за объемом начинки и не переедать.

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Чтобы минимизировать вред, лучше готовить блины самим, а не покупать в магазине. Стоит положить в блюдо поменьше сахара, масла, а пшеничную муку заменить цельнозерновой или гречневой. В качестве добавок можно подать мед, йогурт или нежирную сметану. Можно сделать начинку из нежирного творога с сухофруктами или ягодами. Еще лучше приготовить блины с овощами и зеленью.

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Есть блинчики лучше на завтрак и обязательно горячими: так содержащиеся в них жиры будут лучше расщепляться.