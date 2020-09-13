Стало известно, сколько арбуза можно съесть в день, чтобы не навредить здоровью

Заведующий урологии Волгоградского областного уронефрологического центра Роман Шульгин заверил россиян, что здоровому человеку можно особо не беспокоиться за количество съеденного арбуза. А вот людям с почечной недостаточностью нужно быть осторожнее с этой ягодой.

По словам эксперта, если у человека нет проблем со здоровьем, то можно съесть до одного килограмма в день, передает «Вечерний Волгоград». Однако при болезни почек лучше отказаться от употребления этой ягоды.

Несмотря на то, что у арбуза много полезных компонентов, слабые почки могут не справиться с большим количеством жидкости. В таком случае может возникнуть отек и гипертензия, считает эксперт. А еще в большой ягоде содержится много простых углеводов, которые могут нанести вред поджелудочной железе.

«Из-за влаги он также обладает желчегонными свойствами, а повышенная секреция желчи стимулирует работу поджелудочной, заставляя ее производить больше пищеварительного фермента. Как следствие, при хроническом воспалении можно устроить себе рецидив болезни», — заключил врач.

Ранее эксперты поделились списком продуктов, провоцирующих онкологические заболевания. В рейтинг вошли переработанное мясо, попокорн и рафинированный сахар, сообщает Nation News.