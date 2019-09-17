Стало известно, скольких россиян раздражают фото чужих отпусков

Правила ухода в отпуск изменятся с 1 октября Подробнее

«Выяснилось, что кому-то не нравятся в принципе все фотографии из чужого отпуска (таких 10%), а кому-то лишь некоторые избитые отпускные композиции», — цитирует агентство сообщение компании.

В исследовании приняли участие 2,7 тысячи человек. Исходя из данных опроса, самым популярным раздражителем для туристов являются фотографии ног на фоне бассейна, пляжа или моря.

19% респондентов не хотели бы видеть такие снимки. Еще 16% не любят просматривать фотографиям тарелок с едой. Видеть кадры из номера, лифта или ванной комнаты не хотели бы 7% опрошенных.

Самым беспроигрышным вариантом стали фотографии, где нет людей, следует из данных исследования. К таким снимкам можно отнести изображения закатов и рассветов, а также различные пейзажи и тому подобное.

Еще одним видом снимков, которые россияне готовы смотреть, стали фото в купальниках. Как уточнили аналитики, эти две отпускные композиции раздражают всего по 3% респондентов.

При этом все же 42% опрошенных ответили, что готовы с удовольствием рассматривать все чужие фотографии из отпусков.