Стало известно, скольких россиян раздражают фото чужих отпусков
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«Выяснилось, что кому-то не нравятся в принципе все фотографии из чужого отпуска (таких 10%), а кому-то лишь некоторые избитые отпускные композиции», — цитирует агентство сообщение компании.
В исследовании приняли участие 2,7 тысячи человек. Исходя из данных опроса, самым популярным раздражителем для туристов являются фотографии ног на фоне бассейна, пляжа или моря.
19% респондентов не хотели бы видеть такие снимки. Еще 16% не любят просматривать фотографиям тарелок с едой. Видеть кадры из номера, лифта или ванной комнаты не хотели бы 7% опрошенных.
Самым беспроигрышным вариантом стали фотографии, где нет людей, следует из данных исследования. К таким снимкам можно отнести изображения закатов и рассветов, а также различные пейзажи и тому подобное.
Еще одним видом снимков, которые россияне готовы смотреть, стали фото в купальниках. Как уточнили аналитики, эти две отпускные композиции раздражают всего по 3% респондентов.
При этом все же 42% опрошенных ответили, что готовы с удовольствием рассматривать все чужие фотографии из отпусков.