  • Стало известно, скольких россиян раздражают фото чужих отпусков

    17 сентября 2019, 05:44

    Валерия Шафирко

    Каждого десятого россиянина раздражают любые фотографии, сделанные из чужого отпуска. Это следует из данных исследования сервиса путешествий. Он провел опрос среди туристов, чтобы узнать какие фотографии из чужого отпуска им не нравится просматривать, уточняет РИА «Новости».
    Стало известно, скольких россиян раздражают фото чужих отпусков

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    «Выяснилось, что кому-то не нравятся в принципе все фотографии из чужого отпуска (таких 10%), а кому-то лишь некоторые избитые отпускные композиции», — цитирует агентство сообщение компании.

    В исследовании приняли участие 2,7 тысячи человек. Исходя из данных опроса, самым популярным раздражителем для туристов являются фотографии ног на фоне бассейна, пляжа или моря.

    19% респондентов не хотели бы видеть такие снимки. Еще 16% не любят просматривать фотографиям тарелок с едой. Видеть кадры из номера, лифта или ванной комнаты не хотели бы 7% опрошенных.

    Самым беспроигрышным вариантом стали фотографии, где нет людей, следует из данных исследования. К таким снимкам можно отнести изображения закатов и рассветов, а также различные пейзажи и тому подобное.

    Еще одним видом снимков, которые россияне готовы смотреть, стали фото в купальниках. Как уточнили аналитики, эти две отпускные композиции раздражают всего по 3% респондентов.

    При этом все же 42% опрошенных ответили, что готовы с удовольствием рассматривать все чужие фотографии из отпусков.