Стало известно секретное название парада 7 ноября 1941 года в Москве

Военный парад, проходивший на Красной площади в разгар битвы за Москву 7 ноября 1941 года, по документам проходил как «операция войск московского гарнизона». Это было сделано в целях секретности.

Кодовое название шествия стало известно из документов, опубликованных Минобороны к его годовщине. Парад действительно считался важной военной операцией для поднятия боевого духа войск, когда линия фронта проходила в нескольких десятках километров от столицы. В 2005 году 7 ноября было объявлено днем воинской славы России.

Под названием «операция войск московского гарнизона» парад указан в докладе-справке, составленной комендантом Москвы, генерал-майором Кузьмой Синиловым.

Всего в мероприятии планировалось задействовать более 28 тысяч военных. Большая часть солдат и командиров до последнего не знали о том, что шествие пройдет по Красной площади. По центру Москвы прошли части пехоты, артиллерии, моряки, конница, проехали тяжелые и средние танки. С парада войска уходили прямо на фронт. Парад был посвящен 24-й годовщине Октябрьской революции.