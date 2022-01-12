Стало известно, с какими врачами россияне чаще всего консультируются онлайн

Совместное исследование компаний Artezio, CleverDATA и SlickJump показало, к каким врачами россияне чаще всего обращаются для консультаций онлайн. Первое место заняли гастроэнтерологи, написала «Газета.ru».

«Результаты исследования выявили, что россияне заинтересованы в услугах специалистов по лечению желудочно-кишечных заболеваний. На втором месте по популярности — врачи-кардиологи», — сообщили авторы исследования.

Кроме того, онлайн россияне обращаются к офтальмологам, онкологам, стоматологам и наркологам. Чаще всего за дистанционными медицинскими консультациями обращаются люди в возрасте 35-40 лет.