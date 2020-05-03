Стало известно, с чем связано тяжелое протекание COVID-19
«Исход встречи с возбудителем и форма проявления инфекционного процесса определяется с одной стороны, количеством попавшего в организм возбудителя, а с другой — индивидуальными особенностями организма, способностью его противостоять инфекции», — приводит «Парламентская газета» слова главного эпидемиолога Минздрава и академика РАН Николая Брико.
На способность организма противостоять инфекции влияют генетика и наличие хронических заболеваний. Кроме того, очень важно вовремя обращаться к медикам за помощью.
Специалист добавил, что избежать заражения могут помочь только самоизоляция и ограничительные меры. Еще важным фактором является поддержание здорового образа жизни, правильное питание и физическая активность. Не стоит забывать про правильный распорядок дня и отказ от курения и спиртного.
Российские врачи лечат от COVID-19 134 687 пациентов в разных регионах страны. Выписать удалось уже 16 639 человек. Летальных случаев — 1280.