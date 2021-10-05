Стало известно, с чем может столкнуться киноэкипаж из России в космосе

Бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов, близкий друг и тренер Юрия Гагарина, полковник ВВС в отставке Валентин Петров назвал проблемы, с которыми могут столкнуться кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд во время съемок фильма в космосе. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По его словам, экипаж настигнут мощные перегрузки и невесомость, которая может обернуться сильной тошнотой.

«Отношусь я настороженно, потому что такой ускоренной подготовки для полета не было никогда. С точки зрения исполнения этой акции для популяризации космоса — это хорошо, чтобы люди представили, что такое полет и сколько задействовано людей, чтобы совершить его», — заявил он.

Даже подготовленный человек в космосе несколько суток испытывает неудобства, как при морской болезни. По словам Петрова, Шипенко и Пересильд обязательно столкнутся с испытанием своего организма на перегрузки.

Ранее стало известно, что модуль «Рассвет» с киноэкипажем успешно пристыковался к МКС. Актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым готовятся перейти на борт станции.