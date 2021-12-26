Стало известно, при каких условиях цена на литр бензина вскочит до 100 рублей

Цена на литр бензина может превзойти 100 рублей и даже более, если государство откажется от регулирования стоимости топлива. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По словам доцента, лишь регулирование государством ценообразования на рынке сырья позволяет сдерживать текущую стоимость топлива. Валютные интервенции Банка России играют в этом основную роль, добавил он.

Белхароев отметил, что мелкие собственники АЗС вытесняются с рынка из-за действий вертикально интегрированных компаний (ВИНК). Топливо для них перестало быть рентабельным из-за слишком высоких оптовых цен, так как ВИНК регулирует розничную цену бензина.

«В настоящее время практический весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности 10 ВИНК, которые в состоянии обрушить рынок топлива», — сказал Белхароев.

«Более 70% стоимости горючего приходится на налоги», — отметил доцент. Этот фактор, вкупе с деятельностью монополий, не поможет затормозить постоянное увеличение стоимость бензина.

Ранее были названы российские регионы с самым доступным бензином.