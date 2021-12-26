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    26 декабря 2021, 08:27

    Стало известно, при каких условиях цена на литр бензина вскочит до 100 рублей

    Доцент РУДН Белхароев: Без госконтроля цена бензина вырастет до 100 рублей за литр

    Максим Зинкин

    Цена на литр бензина может превзойти 100 рублей и даже более, если государство откажется от регулирования стоимости топлива. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

    Стало известно, при каких условиях цена на литр бензина вскочит до 100 рублей

    По словам доцента, лишь регулирование государством ценообразования на рынке сырья позволяет сдерживать текущую стоимость топлива. Валютные интервенции Банка России играют в этом основную роль, добавил он.

    Белхароев отметил, что мелкие собственники АЗС вытесняются с рынка из-за действий вертикально интегрированных компаний (ВИНК). Топливо для них перестало быть рентабельным из-за слишком высоких оптовых цен, так как ВИНК регулирует розничную цену бензина.

    «В настоящее время практический весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности 10 ВИНК, которые в состоянии обрушить рынок топлива», — сказал Белхароев.

    «Более 70% стоимости горючего приходится на налоги», — отметил доцент. Этот фактор, вкупе с деятельностью монополий, не поможет затормозить постоянное увеличение стоимость бензина.

    Ранее были названы российские регионы с самым доступным бензином.