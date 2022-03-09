Стало известно, почему весну называют временем любви

Человек тесно связан с природой, с которой у него переплетаются все жизненные циклы. Весной, например, все пробуждается ото сна, а человек в это время наполняется энергией. Ему хочется не только выйти на новый уровень развития, но и обрести любовь. Таким образом охарактеризовала связь человека с весной психолог Юлия Хадарцева, написал сайт NEWS.ru.

«Набравшись сил после зимней „спячки“, человек начинает расцветать. Конечно же, ему хочется новых эмоций, чтобы что-то новое, светлое и радостное возникало в пространстве. Поэтому весну, по сути, и называют временем любви», — пояснила эксперт.

Зачастую партнерские отношения имеют такие же циклы как и поры года. Например, в весеннюю пору чувства зарождаются, летом они начинаются стремительно развиваться во всех красках, а осенью дают плоды.Это время подходит для свадеб, либо беременности.

В зимнее время пары набираются сил и желают «переродиться для новых важных событий».