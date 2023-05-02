Общество 02 мая 2023, 18:19 Стало известно, почему Twitter снял ограничения с поста Медведева про Польшу РИА «Новости»: Twitter снял ограничения с поста Медведева в англоязычном аккаунте РИА «Новости»

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С публикации заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева про Польшу в его англоязычном аккаунте в Twitter сняли ограничения. Об этом написало РИА «Новости».

«Этот твит нарушает Правила Twitter. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса», — сообщило агентство.

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Напомним, в публикации политик предложил не продолжать дипломатические отношения с Польшей, пока у власти в этой стране находятся русофобы. Однако показ твита ограничили. Зампредседателя при этом напомнил, что призыв уничтожить Россию — в рамках правил площадки.

После государственный деятель отметил, что Twitter прогнулся под США и киевский режим. Спустя несколько суток иностранная соцсеть сняла ограничения.