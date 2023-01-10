Общество 10 января 2023, 12:55 Стало известно, почему спрос на iPhone в России упал в 2 раза

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Продажи iPhone в России в 2022 году упали на 48%, и спрос, вероятно, будет снижаться и дальше. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

По его мнению, причин у такой тенденции несколько. Во-первых, каждая новая модель не имеет принципиальных отличий от предыдущей. Потому новые линейки продаются не очень хорошо. Кроме того, накладывает отпечаток и политическая ситуация, которая спровоцировала отсутствие новых поставок. При этом пользователи переживают, что гаджеты Apple могут перестать работать в России.

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«Я думаю, ситуация вряд ли будет меняться в лучшую сторону, но, конечно, все зависит от политической обстановки. Если исходить из того, что есть сейчас, вряд ли люди будут покупать себе новые дорогие устройства, но останется категория тех, кто верен бренду и будет приобретать, как было всегда», — рассказал эксперт.

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