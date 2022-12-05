Общество 05 декабря 2022, 22:05 Стало известно, почему собаки постоянно хотят есть РКФ: чувство голода у собак связано с высокой кислотностью желудка Unsplash

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Четвероногие друзья постоянно просят еду из-за особенностей их физиологии. Об этом сообщило издание «Сова» со ссылкой на пресс-службу Российской кинологической федерации.

Отмечается, что повышенный аппетит у собак появляется высокой кислотностью желудка — это позволяет животным очень быстро переваривать пищу.

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Чувство голода возникает у собак в следствие инстинктов — в таком состоянии пес способен самостоятельно добыть себе пищу. По данным РИА ФАН, при сбалансированном рационе собаку не стоит докармливать.

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Особенность организма у четвероногих друзей позволяет хозяевам эффективно их воспитывать. Например, будет намного легче обучить собаку сложным командам при помощи вознаграждения лакомым кусочком.

Но полагаться на такие особенности полностью не стоит — важно все-таки показать животное ветеринару, чтобы исключить все риски возникновения болезней.

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