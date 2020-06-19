Стало известно, почему собаки лают на машины

По словам специалиста, все собаки, даже те, кто никогда не был за городом, по своей природе являются загонными охотниками. Из-за инстинктов они гонятся за автомобилями и лают на них.

Литвинова отметила, что домашние псы также носят инстинкты своих предков, которые были отлично приспособлены к длительной погоне за добычей, написал «Царьград».

«Любой движущийся объект, по размерам сравнимый с убегающим животным, заставляет собаку срываться с места и нестись за ним, ведь если он „убегает“, значит, является добычей. Так действует охотничий инстинкт», — пояснила эксперт.

Она добавила, что за другими животными собаки гонятся по той же самой причине. Кроме того, в городе псам часто не хватает движения, поэтому «гонка за добычей» в виде автомобиля — отличный повод размяться.