Общество 23 января 2023, 14:06 Стало известно, почему собака не может быть бойцовой с рождения Ветеринар Богдан Галкин: на характер собаки влияет дрессировка Unsplash

Читать 360tv в

Некоторые любители животных полагают, что бойцовые собаки приобретают агрессивный характер с самого рождения. Однако такие суждения являются мифом, сообщил ветеринар Богдан Галкин в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, собака не может являться бойцовой и агрессивной с рождения. На характер каждой собаки сильно влияют генетические особенности, дрессировка и воспитание. Ветеринар отметил, что абсолютно каждая собака в теории может быть агрессивной, влияние определенной породы тут ни при чем.

Реклама

Если же владелец питомца будет к нему очень внимателен и заботлив, то такая собака станет отличным товарищем и верным другом человеку. При этом, определенные породы собак все же являются хорошими бойцами и способны помочь в поисках наркотиков и бомб.

Реклама