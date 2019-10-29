Стало известно, почему работодатели скрывают зарплату при размещении вакансии

По данным издания, в 12-13% вакансий указан уровень дохода «по договоренности». Таким образом работодатели стремятся максимально выгодно для себя нанять специалиста. В 65% случаях по итогам собеседования устанавливается размер зарплаты.

В свою очередь сами соискатели не оглашают желаемый размер зарплаты, чтобы как специалиста продать себя подороже. Эксперты посоветовали не скрывать точных цифр, поскольку вакансии с конкретными суммами закрываются в полтора раза быстрее.