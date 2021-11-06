Стало известно, почему работники скорой в Облучье забрали заявления на увольнение

Водитель СМП в Облучье рассказал, что заявление на увольнение отозвали почти все сотрудники скорой, кроме двух фельдшеров, которые хотят покинуть место по семейным обстоятельствам. Руководство предложило им сдать тест на антитела.

В беседе с РИА «Новости» Иван Краснослободцев сообщил, что сотрудники надеялись, что высокий титр послужит поводом для отвода от вакцинации. Но им сообщили, что и в этом случае до 15 ноября нужно будет сделать прививку от коронавируса.

«Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Они нам предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации», — рассказал он.

Получается, что в этом случае сотрудники не сами уволятся, а их уволят на основании постановления главного санитарного врача. Мужчина отметил, что главный аргумент сотрудников скорой, не желающих вакцинироваться, — это опасение за жизнь после побочного действия вакцины. Всего уволиться пожелали 27 сотрудников, в том числе уборщицы и водители.