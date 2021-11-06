facebook_pixel
    06 ноября 2021, 11:22

    Стало известно, почему работники скорой в Облучье забрали заявления на увольнение

    Водитель СМП в Облучье рассказал, почему медработники скорой в Облучье забрали заявления

    Анастасия Калинина

    Водитель СМП в Облучье рассказал, что заявление на увольнение отозвали почти все сотрудники скорой, кроме двух фельдшеров, которые хотят покинуть место по семейным обстоятельствам. Руководство предложило им сдать тест на антитела.

    Стало известно, почему работники скорой в Облучье забрали заявления на увольнение

    В беседе с РИА «Новости» Иван Краснослободцев сообщил, что сотрудники надеялись, что высокий титр послужит поводом для отвода от вакцинации. Но им сообщили, что и в этом случае до 15 ноября нужно будет сделать прививку от коронавируса.

    «Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Они нам предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации», — рассказал он.

    Получается, что в этом случае сотрудники не сами уволятся, а их уволят на основании постановления главного санитарного врача. Мужчина отметил, что главный аргумент сотрудников скорой, не желающих вакцинироваться, — это опасение за жизнь после побочного действия вакцины. Всего уволиться пожелали 27 сотрудников, в том числе уборщицы и водители.