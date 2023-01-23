23 января 2023, 13:45
Стало известно, почему производители влажного корма для кошек сокращают вес пакетов
Андрей Карпов: такое решение компания-производитель принимает самостоятельно
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в разговоре с «Абзацем» объяснил, почему производители кормов для кошек постепенно сокращают вес упаковок с влажным кормом.
По его словам, при удорожании продукции, производители используют два варианта: либо поднимают цену на свой товар, либо уменьшают объем упаковки.
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«Решение об уменьшении объема продукции при сохранении его внешнего вида компания-производитель принимает самостоятельно», — сказал Карпов.
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Ранее владельцы домашних животных заметили, что компания Felix сократила объем продукта с 85 до 75 граммов. Размер паучей также уменьшила и компания Whiskas.
Животные
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