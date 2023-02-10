Общество 10 февраля 2023, 13:09 Стало известно, почему подешевело съемное жилье в Петербурге Снижение арендной ставки на квартиры в Петербурге зафиксировали в январе 2023 года

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Сейчас средняя стоимость квартир в аренду в Санкт-Петербурге составляет 27 тысяч рублей, что на 10% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. О причинах такой ситуации рассказал вице-президент ассоциации риелторов Петербурга Юрий Загоровский в беседе с «Невскими новостями».

По словам эксперта, снижение спроса отмечается в связи с тем, что значительное количество потенциальных арендаторов уехало за границу. Эту ситуацию не спасли даже вернувшиеся на очное обучение студенты.

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Загоровский отметил, что резкого роста стоимости арендного жилья в ближайшее время ожидать не стоит.

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