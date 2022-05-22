Стало известно, почему пенсионерам выгодно оформлять статус самозанятого

Российским пенсионерам, которые занимаются подработками, выгодно оформить статус самозанятого. В таком случае он продолжит получать льготы для неработающих пенсионеров, и пенсия будет индексироваться. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов агентству Primpress.

Когда пенсионер оформляется как самозанятый, в системе Пенсионного фонда его уже не считают официально работающим, пояснил экономист.

Кроме того, при оформлении статуса на счет сразу перечисляется 10 тысяч рублей. Правда, потратить их можно только на выплату налогов.

«Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя», — отметил Власов.

Благодаря этому бонусу ставка налога для самозанятых сразу снижается до 3%. А когда сумма закончится, ставка будет на уровне 4%. Если оформить статус в ближайшее время, бонусы можно получить уже в июне.

Сергей Власов заметил, что многие пенсионеры берут подработку: нанимаются репетитором, няней, предоставляют услуги клининга.