Общество 08 февраля 2023, 18:18 Стало известно, почему нельзя определить вероятность землетрясения заранее

Читать 360tv в

Предсказать вероятность землетрясений практически невозможно из-за отсутствия эффективных методов прогнозирования природных катаклизм. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, все методы прогнозирования, которые разрабатывают и предлагают ученые, подвергаются строгой критике. Большинство стран признают, что вероятность подземных толчков невозможно предсказать с точностью до суток.

Реклама

К тому же, эксперт подчеркнул, что методы прогнозирования ничего не изменили бы, ведь эвакуация требует много времени.

Реклама