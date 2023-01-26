Общество 26 января 2023, 11:46 Стало известно, почему нельзя избавляться от негатива с помощью бега

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Норвежские ученые провели исследование и выяснили, что бег создает нездоровую зависимость, если использовать его как средство избавления от стресса. Об этом сообщило ИА Nation News.

Как говорится в исследовании, если люди начинают бегать, чтобы получить новые позитивные эмоции, проблем нет. Но при попытке избавиться от накопившегося негатива происходит самоподавление. Таким образом, со временем физическая нагрузка не помогает справляться со стрессом, но человек уже не может от нее отказаться, попадая в зависимость.

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В ходе исследования опросили 227 человек, которые бегают постоянно. Они заполняли анкеты, которые позволяли определить уровень их удовлетворенности жизнью. Оказалось, что у большей части преобладает самоподавление, и бег уже давно не приносит облегчения, став навязчивой привычкой.