Общество 16 января 2023, 11:40 Стало известно, почему нельзя делать татуировки на ногах при варикозе Отеки после нанесения тату могут привести к серьезным осложнениям Unsplash

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Варикозное расширение вен – серьезная проблема, которая требует незамедлительного медицинского лечения. При таком недуге категорически запрещается скрывать проявления болезни на ногах татуировками, сообщила врач-флеболог, кандидат медицинских наук Анна Никитина в беседе с "Москвой 24".

По словам специалиста, после нанесения татуировок на ногах могут появиться отечность и воспаления, которые являются очень опасными для человека с варикозом. Такие последствия могут привести к серьезным осложнениям болезни.

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Также в случае, если мастер тату случайно проткнет воспаленную вену иглой, начнется сильнейшее кровотечение. Врач посоветовала задумываться о нанесении татуировок лишь в том случае, когда варикоз будет полностью вылечен.

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