Общество 14 февраля 2023, 17:14 Стало известно, почему людей может заинтересовать роман с нейросетью

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В современном мире большинству людей общение в интернете заменяет реальные встречи с друзьями. О перспективах возможного романа с нейросетью рассказала главный редактор отдела контент-маркетинга TexTerra Росса Бланк в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, многие люди подчеркивают, что взаимодействие с друзьями в интернете дает точно такое же ощущение необходимой поддержки, как при общении оффлайн.

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Однако Росса Бланк подчеркнула, что похожих ощущений от романтических отношений нейросеть дать не способна.

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