Стало известно, почему Ельцин выбрал преемником Путина

После дефолта первому российскому президенту Борису Ельцину нужен был человек, который сможет «сохранить достигнутое». Поэтому в качестве преемника он выбрал Владимира Путина. Таким мнением поделился бывший помощник Ельцина Георгий Сатаров на YouTube-канале «Школа гражданского просвещения».

По мнению Сатарова, 1996 год наступал на пятки, а Ельцин так и не был готов представить достойного кандидата для участия в выборах и от этого он страдал.

«Его спросила Людмила Григорьевна Пихоя в начале 1995-го года: „Борис Николаевич, вы пойдете на президентские выборы?“. На что он ответил: „Если не будет сильного кандидата, готового победить коммунистов, то придется идти“», — рассказал Сатаров.

Бывший помощник признался, что дефолт в 1998 году для Ельцина был «совершенно жутким шоком».

«Если до этого он полагал, что [преемником] должен был быть кто-то вроде Немцова, то после дефолта ему важен был охранитель — он должен сохранить достигнутое», — объяснил он.

По его словам, Ельцин начал рассматривать кандидатов среди «служивых людей», и Владимир Путин оказался одним из них.

1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. В этот день Владимир Путин поднес цветы к могиле политика на Новодевичьем кладбище в Москве.