Стало известно, почему автобус с туристами перевернулся в Ленобласти

Водитель автобуса, который перевернулся в районе деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области, по предварительной информации, не справился с управлением из-за дождя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Ленинградской области.

«По данным следствия, 13 июня недалеко от деревни Верхние Мандроги ввиду неблагоприятных дорожных условий — сильного дождя — водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся», — сказали в Следственном комитете.

Источник фото: пресс-служба СК России по Ленинградской области

ДТП случилось в Подпорожье, неподалеку от деревни Верхние Мандроги. В экскурсионном автобусе находились 45 человек, 10 из них пострадали. Семерых пассажиров доставили в Подпорожскую больницу, троих — в Лодейное Поле. На месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи, областные спасатели и пожарные.