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    13 июня 2021, 18:48

    Стало известно, почему автобус с туристами перевернулся в Ленобласти

    Алена Макаренко, Иван Степанов

    Водитель автобуса, который перевернулся в районе деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области, по предварительной информации, не справился с управлением из-за дождя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Ленинградской области.

    «По данным следствия, 13 июня недалеко от деревни Верхние Мандроги ввиду неблагоприятных дорожных условий — сильного дождя — водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся», — сказали в Следственном комитете.

    Источник фото: пресс-служба СК России по Ленинградской области

    ДТП случилось в Подпорожье, неподалеку от деревни Верхние Мандроги. В экскурсионном автобусе находились 45 человек, 10 из них пострадали. Семерых пассажиров доставили в Подпорожскую больницу, троих — в Лодейное Поле. На месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи, областные спасатели и пожарные.