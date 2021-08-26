Стало известно, почему актриса Екатерина Васильева приняла постриг

Иеромонах Русской Православной Церкви Феодорит (Сеньчуков) назвал причину того, почему 76-летняя актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь. По его словам, она является «глубоко верующим человеком», а ее сын Димитрий Рощин —протоиерей, настоятель храма Святителя Николая на Трех Горах. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Священник отметил, что Васильева долго решалась на этот шаг. Она работала в храме, выполняла послушания, какое-то время назад собиралась уходить из актерской профессии, потом ее благословили продолжить. По мнению иеромонаха, человек такое решение принимает не наобум, он должен принять его через радость и любовь.

«Общество здесь ни при чем. Но в целом человек отдает себя Богу и старается быть с ним», — резюмировал Феодорит.

Ранее актриса Мария Шукшина рассказала о решении Васильевой принять постриг. Артистка известна по фильмам «Соломенная шляпка» и «Бумбараш». Также она снялась в картинах «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Чародеи». В 1993 году Васильева уже уходила в монастырь, но в 1997 году продолжила свою карьеру на экранах.