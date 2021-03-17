Стало известно, по каким приметам польские спецслужбы искали Дзержинского

На выставке «Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор» показали ориентировку на председателя ВЧК Феликса Дзержинского польских спецслужб. Во время войны Польши с СССР контразведка разыскивала его на территории своей страны.

«По полученным непроверенным данным, в начале 1920 года в Польше видели Дзержинского — видного большевистского деятеля и руководителя „чрезвычайки“ в Советской России, и его помощника Ихновского», — говорилось в ориентировке.

В документе было указано, что первый руководитель советских органов государственной безопасности имел высокий рос, был щуплым, лысым, лицо бритое (или же носит усы).

«Около 45 лет, разговаривает на русском и на польском языках с литовским акцентом», — описывался Дзержинский в документе.

Ориентировку разослали в жандармские управления Варшавы, Люблина, Лодзи, Кракова, Львова и Познани.

Ориентировка была разослана в жандармские управления крупнейших польских городов: Варшавы, Люблина, Лодзи, Кракова, Львова, Познани.