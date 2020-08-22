Стало известно отношение россиян к аплодисментам после посадки самолета

Позитивно относятся к аплодисментам после приземления 45,7% респондентов, 25% не одобряют традицию, а остальным просто все равно. Опрос показал, что 96,8% авиапассажиров всегда благодарят после полета стюардесс.

89% россиян признались, что за время пандемии коронавируса и действовавших несколько месяцев ограничений очень соскучились по перелетам. 70,7% принявших участие в опросе россиян рассказали, что всегда с удовольствием заходят в самолет.

Россия начала возобновлять международное пассажирское авиасообщение с 1 августа. Первыми свои границы открыли Турция, Великобритания и Танзания. Позже к ним присоединились Швейцария, Черногория и Киргизия. 22 августа стало известно, россияне в ближайшее время смогут летать в Польшу.