Стало известно, от каких фотографий россияне отказываются в соцсетях из-за поиска работы

Каждый пятый россиянин решил не публиковать на своей странице в соцсети фотографии с пляжа и вечеринок. Таким образом он надеется повысить шансы найти работу. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Работа.ру», с ними ознакомился ТАСС.

Вообще постить информацию о личной и семейной жизни в соцсетях отказались 14% опрошенных. Еще 17% обходит стороной в своих публикациях социальные и политические темы.

Каждый пятый участник исследования (21%) рассказал, что не публикует в социальных сетях фотографии и видео с вечеринок и пляжей», — сказано в сообщении.

При этом 47% не следят за контентом в соцсетях, поскольку их страницы открыты только для друзей. Еще 25% не думали о том, что фотографии и посты могут влиять на карьеру.

«Оценивая эффективность социальных сетей для поиска работы, 43% респондентов отметили пользу «ВКонтакте». 21% опрошенных рассказали, что им удобно использовать Facebook для поиска работы, 17% респондентов отметили Telegram, 8% — Instagram, 4% — Viber, а 1% — «Одноклассники», — добавили аналитики.

Всего через социальные сети работу ищут 18% опрошенных. При этом 56% заявил, что самым эффективным каналом для поиска новой работы являются сервисы по поиску работы. Еще 41% признался, что ищет новые предложения через знакомых и друзей. В тематических мессенджерах и каналах объявления о работе смотрят 12%, в журналах и газетах — 4%.