Стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО

Александр Хуруджи, уполномоченный по правам человека, рассказал, что условия в СИЗО, куда отправили Ефремова, оцениваются как выше среднего.

«Я посещал разные места. СИЗО № 5 — на среднем уровне, даже выше среднего, то есть это далеко не худший вариант. Там неплохие доктора и даже есть эндокринолог. И качество камер соответствует. Я считаю, что ему там ничего не грозит. Все, чего не хватает, ему сокамерники помогут и пойдут навстречу. Там присутствует определенная взаимовыручка в таких ситуациях», — пояснил омбудсмен.

Александр Марголин, экс-заключенный следственного изолятора № 5 подтвердил слова Хуруджи. Он заявил, что в СИЗО нормальный ремонт, в камерах находятся 12-14 человек. Он отметил, что издеваться над артистом там не будут, так как он публичная личность.

«Его с разбойниками и убийцами сажать не будут. Другое дело, что человек пребывает в подавленном состоянии. Это сильнейший стресс, особенно в первые дни. Все зависит от того, с кем он будет там сидеть», — подчеркнул Марголин.

Он также рассказал о неудобствах в СИЗО. Из них там только постоянно курящие соседи и жесткая кровать. Туалет там — отдельная комната. Помимо этого, есть душевые кабины и спортзал. Еда в учреждении съедобная, единственное — не предусмотрено диетическое питание для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. Проблем с передачками быть также не должно.