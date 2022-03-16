Стало известно об улучшении состояния Владимира Жириновского

В состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Самостоятельно дышать и находиться без аппарата ИВЛ политик может уже по несколько часов. При этом у лидера ЛДПР сохраняется большая кровопотеря, поэтому ему продолжают переливать кровь.

За последние сутки состояние Жириновского улучшилось, но медикам пришлось увеличить дозу антибактериальных лекарств из-за гипокоагуляции (нарушение в системе свертываемости крови) и лихорадки.

О положительных изменениях в состоянии политика также сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, в последнее время Жириновский все больше времени проводит без поддержки ИВЛ и дышит самостоятельно.

11 марта СМИ сообщили, что Жириновского вывели из медикаментозной комы. Якобы он уже дал первые поручения, работал с документами и интересовался новостями. Однако пресс-служба ЛДПР не стала комментировать эти сообщения.

Политика положили в больницу с ковидом в начале февраля. По данным СМИ, у него было поражено 70% легких.