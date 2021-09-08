Стало известно об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера «Матч ТВ»
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки покидает свой пост. На ее место придет бывший главный редактор канала Александр Тащин. Об этом сообщил Life со ссылкой на пресс-службу канала.
По инсайдерской информации, такое решение связано с новым постом, который предложили Канделаки в холдинге «Газпром-медиа». Теперь она будет работать заместителем генерального директора.
Канделаки являлась генеральным продюсером «Матч ТВ» с момента запуска телеканала в 2015 году.