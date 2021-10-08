Стало известно об ответных мерах России на действия НАТО в отношении дипломатов

В ответ на возможное сокращение российских дипломатов в НАТО Россия сама может закрыть свою миссию. Об ответных мерах рассказал источник газеты «Коммерсант», знакомый с ситуацией.

Пока ответные меры в отношении НАТО сейчас согласовывают в межведомственном формате. Но одно решение, по данным источника, уже принято. Оно касается Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве, которая действует под эгидой посольства Бельгии.

«Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там», — сказал источник.

Сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО было приостановлено по инициативе альянса после воссоединения с Крымом, также несколько лет не проводятся заседания Совета России и НАТО. Отталкиваясь от этого, в миссии можно оставить одного человека и этого будет достаточно.

Тем не менее пока нет информации о том, затронут ли какие-либо ограничения Информационное бюро НАТО в Москве.

Накануне СМИ сообщили, что НАТО вышлет восемь сотрудников представительства России при альянсе. Их считают необъявленными сотрудниками разведки. Помимо этого, общее число доступных аккредитаций для Москвы сократили до десяти.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что эти действия показывает истинную ценность заявлений альянса о желании избежать эскалации отношений с Россией.