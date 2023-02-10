Общество 10 февраля 2023, 18:55 Стало известно об отношениях россиян к служебным романам Почти половина россиян положительно относятся к служебным романам

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Социологи провели исследование и выяснили, что далеко не все россияне категорично относятся к служебным романам. Об этом сообщил сайт infox.ru.

По данным опросов, почти половина соотечественников положительно относятся к романам на работе. Отмечается, что 15% россиян считают работу самым подходящим местом для поиска своей второй половинки.

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При этом, примерно треть опрошенных негативно реагирует на служебные романы.

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