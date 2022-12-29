Общество 29 декабря 2022, 11:17 Стало известно об опасной для домашних животных новогодней еде Кусочек ананаса способен обострить гастрит у питомца freepik

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Владельцам домашних животных при праздновании Нового года хочется порадовать своего любимого питомца и угостить каким-то лакомством прямо с новогоднего стола. Об опасности такой еды для четвероногих друзей рассказала ветеринарный диетолог Любовь Корочева в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам специалиста, даже один кусочек свежего помидора или же ананаса может повысить кислотность желудка у животного и поспособствовать обострению гастрита. Отдельные ингредиенты из салатов нельзя давать домашним питомцам из-за содержания в них различных масел и жирного майонеза — это все негативно скажется на работе желудочно-кишечного траката животного.

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Также противопоказано давать животным косточки от запеченных крылышек, они могут застрять в организме питомца и разорвать кишечник.

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