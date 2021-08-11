Стало известно о жителе Петербурга, который анонимно вяжет сотни вещей для благотворительных фондов

Таинственный житель Петербурга только за прошлый год связал 100 пар для подопечных благотворительного фонда «Ночлежка» и фонда помощи хосписам «Вера». К Новому году он планирует сделать 200 шапок и шарфов. О своем желании помогать, рабочем процессе и планах на новые добрые дела петербуржец рассказал журналистам «Питер ТВ».

По словам мужчины, его работа напрямую связана с запасами пряжи. Прежде чем приступить к вязке, он закупает несколько мотков ниток и пробует различные варианты изготовления изделий. Для полноценного старта проекта требуются средства, которые петербуржец собирает на краудфандинговой платформе. Помимо всего прочего, он старается найти фирмы оптовых продаж, чтобы снизить затраты.

Петербуржец отметил, что задумывается над тем, какие проекты можно было бы начать следующими. Ведь вещи, созданные своими руками, — очень приятный подарок. А если хочется порадовать большое количество друзей и успеть вовремя, то лучше начинать заранее.

Мужчину также интересует арт-направление. Наверняка каждый видел, как в скандинавских странах украшают столбы, деревья, будки и прочие уличные объекты вязаными изделиями. Петербуржец также имеет в своем арсенале несколько идей, как можно воплотить подобное в его родном городе.

Петербуржец отметил, что рассчитывает на успех проекта, хотя и предпочитает оставлять свое имя анонимным. Однако краудфандинг, по его словам, вещь весьма непредсказуемая. Для того чтобы получать средства, по правилам платформы необходимо собрать не менее 50% от заявленной суммы. На эти деньги можно вполне выполнить 50% от намеченного: связать 100 шапок, например. В случае, если проект не набирает половины, деньги возвращаются в полном объеме.