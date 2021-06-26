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    26 июня 2021, 20:45

    Стало известно о задержании 10 человек на акции против вакцинации в Москве

    Дарья Бунякова

    Столичная полиция задержала 10 человек во время акции против вакцинации. Среди задержанных оказался глава фракции КПРФ в Мосгордуме (МГД) Николай Зубрилин. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Никита Попов.

    Стало известно о задержании 10 человек на акции против вакцинации в Москве

    «Задержали человек десять, в том числе Николая Григорьевича [Зубрилина]. Акция проходила мирно и уже подходила к концу, как вдруг начали задерживать. Полиция посчитала, что это митинг, а не встреча с депутатом», — процитировало Попова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь добавил, что правоохранители забирали всех, кто выступал с микрофоном. По его словам, главу фракции уже должны были доставить в отделение. Других депутатов в числе задержанных не было. Сообщение о задержании Зубрилина подтвердил депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

    Ранее в Telegram-каналах сообщили, что в Новопушкинском сквере собрались жители города, выступающие против вакцинации от коронавируса.