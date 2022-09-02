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Назван вред воды с лимоном и фруктовых соков

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Вода с лимоном и свежевыжатые фруктовые соки полезны для организма, однако могут негативно сказаться на состоянии зубов. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание  LIVE24.

Зубная эмаль является довольно прочной, однако может разрушиться под воздействием сильных раздражителей. По словам стоматологов, очень сильно вредит зубам вода с добавлением лимона. Все дело в том, что кислота, которая содержится в этом цитрусе, разъедает эмаль и вымывает минералы с ее поверхности.

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Также медики посоветовали отказаться от употребления фруктовых соков, особенно в сочетании со специализированными диетами. Подобные напитки являются источником углеводов, но почти не имеют в своем составе жиров, белков и клетчатки. Кроме того, они также имеют большое количество кислот, что ведет к разрушению эмали, повышению чувствительности и развитию кариеса.

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