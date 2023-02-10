Общество 10 февраля 2023, 22:51 Стало известно о видах перепланировок, которые нельзя делать в квартирах Архитектор Константин Лагутин: несущие стены нельзя убирать из соображений безопасности

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Многие собственники хотели бы поменять планировку в своих квартирах и снести несущие стены для расширения пространства. О том, какие виды перепланировок категорически нельзя делать, рассказал дизайнер, архитектор Константин Лагутин в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, ни в коем случае нельзя трогать несущие стены из соображений безопасности для всего жилого дома. Кроме того, к техническим проблемам приведет перемещение мокрой зоны в другую часть квартиры.

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Как сообщило«Агентство Бизнес Новостей», при объединении балкона с комнатой также могут возникнуть сложности, связанные с промерзанием помещения.

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