10 февраля 2023, 22:51
Стало известно о видах перепланировок, которые нельзя делать в квартирах
Архитектор Константин Лагутин: несущие стены нельзя убирать из соображений безопасности
Многие собственники хотели бы поменять планировку в своих квартирах и снести несущие стены для расширения пространства. О том, какие виды перепланировок категорически нельзя делать, рассказал дизайнер, архитектор Константин Лагутин в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, ни в коем случае нельзя трогать несущие стены из соображений безопасности для всего жилого дома. Кроме того, к техническим проблемам приведет перемещение мокрой зоны в другую часть квартиры.
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Как сообщило«Агентство Бизнес Новостей», при объединении балкона с комнатой также могут возникнуть сложности, связанные с промерзанием помещения.
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